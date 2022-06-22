Испания отказалась от Олимпиады-2030

Национальный олимпийский комитет (НОК) Испании принял решение отказаться от подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года из-за разногласий между правительствами регионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба НОК.

Сообщается, что стороны не смогли достигнуть соглашения о распределении спортивных мероприятий между автономными сообществами Арагон и Каталонией, где должны были проводиться Игры.

При этом НОК заверил Международный олимпийский комитет (МОК), что Испания и далее планирует работать с комиссией по организации Игр с целью провести зимнюю Олимпиаду в будущем.

Место проведения зимней Олимпиады 2030 года будет объявлено на сессии МОК в 2023 году. О желании провести Олимпиаду-2030 ранее также заявляли американский Солт-Лейк-Сити, канадский Ванкувер и японский Саппоро.

В 2026 году зимнюю Олимпиаду примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

16 мая Международный олимпийский комитет на своем сайте объявил о том, что Россия и Беларусь не были допущены к участию в тендере на приобретение телеправ для показа Олимпиад 2026 и 2028 годов. Тендерные документы принимались до 25 апреля.