Первая ракетка мира Медведев назвал фаворитов Уимблдона-2022

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, кого считает фаворитом предстоящего Уимблдона-2022, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Джокович всегда является фаворитом. Он выиграл последние три Уимблдона. Он очень хорошо играет на траве. Если говорить о лучших игроках в истории на траве, я бы поставил его на первое место, хотя я не видел, как играют Борг или Сампрас.

Конечно, Надаль может выиграть любой турнир, в котором он играет, а Берреттини играет на высоком уровне. Говоря о фаворитах, назову Джоковича, Берреттини и Надаля", - цитирует россиянина Diario de Mallorca.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона-2022 отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).