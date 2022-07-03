Еще один клуб нацелился на Роналду

Итальянский "Наполи" заинтересовался нападающим сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает The Athletic.

Неаполитанский клуб стал очередным претендентом на 37-летнего форварда. Ранее стало известно, что Роналду попросил руководство "Юнайтед" продать его, если клубу поступит хорошее предложение. Португалец намерен выступать в Лиге чемпионов до конца карьеры. По итогам Английской премьер-лиги (АПЛ), в минувшем сезоне "красные дьяволы" не сумели обеспечить себе участие в главном еврокубке.

СМИ приписывали интерес к Роналду итальянской "Роме" и лондонскому "Челси". В июне сообщалось, что португалец недоволен трансферной политикой "Манчестер Юнайтед".

Роналду перешел из туринского "Ювентуса" в МЮ в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и пятикратным победителем Лиги чемпионов.