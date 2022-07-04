Габриэл Жезус стал футболистом Арсенала"
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Лондонский "Арсенал" приобрел нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса. Бразилец заключил контракт сроком на пять лет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Арсенал" официально представил 25-летнего Габриэла Жезуса в качестве игрока лондонского коллектива. Покупка бразильца обошлась "канонирам" в 43 миллиона фунтов стерлингов. Габриэл Жезус подписал контракт сроком на пять лет.

Футболист отыграл шесть лет за "Манчестер Сити". Габриэл Жезус четыре раза становился чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок лиги и один раз Кубок Англии. Всего на счету нападающего 236 матчей в составе "горожан", в которых он забил 95 мячей.

Причиной ухода Габриэла Жезуса из "Манчестер Сити" стала покупка чемпионами Англии норвежца Эрлинга Холланда из дортмундской "Боруссии". После прихода Холланда у Габриэла Жезуса возникли бы проблемы с игровой практикой