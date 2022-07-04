https://news.day.az/sport/1476282.html На матч «Лех» - «Карабах» продано более 22 тыс. билетов
На матч «Лех» - «Карабах» продано более 22 тыс. билетов
Стало известно количество проданных билетов на первый матч "Карабах" с польским клубом "Лех" в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на матч уже продано более 22 тыс. билетов.
По сообщению чемпиона Польши, в кассах осталось около 21 тыс. билетов. Стадион "Познань" вмещает 43 тыс. болельщиков.
Матч "Лех" - "Карабах" состоится 5 июля в 22:00 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет через неделю в Баку.
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