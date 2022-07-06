Мамедзаде побеждает в Польше

Последние недели оказались богатыми на шахматные события, и речь не только о турнире претендентов в Мадриде, где третье место занял азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов. Большой интерес вызвало и женское соревнование в Быдгоще (Польша), где победу в блестящем стиле одержала лидер сборной Гюнай Мамедзаде. Ее результат говорит о том, что она набрала хорошую форму в преддверии августовской Олимпиады в Ченнае (Индия).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сама по себе победа нашей спортсменки удивления не вызывает. Все-таки, за последние годы она застолбила за собой место в шахматной элите, доказательством чего служит ее приглашение на этап Гран-При ФИДЕ в Гибралтаре в прошлом году, когда Гюнай не затерялась в звездной компании, заняв третье место. И многие участники Гран-при, включая экс-чемпионок мира Антуанетту Стефанову и Марию Музычук, приняли участие на представительном турнире в Польше. Оттого успех Мамедзаде в Быдгоще оказался еще более весомым и значимым.

Интересно отметить, что наша шахматистка провела старт с позиции силы, захватив лидерство уже после стартовых туров и не выпустив инициативы из рук уже до самого финиша. Серьезную заявку на победу она сделала уже после первых четырех туров: вслед на ничьей со Стефановой в первой партии, Гюнай затем поочередно обыграла многолетнего лидера польских женских шахмат Монику Сочко, чемпиону мира среди юниорок Динару Садуакасову из Казахстана, а также еще одну хозяйку доски - Анну Майдан. Вслед за этим последовало пять ничьих с такими соперницами, в числе которых были первая доска команды Румынии Ирина Бульмага, бывшая россиянка Алина Кашлинская, принявшая польское гражданство, а также экс-чемпионка мира Мария Музычук. Причем, ничья против украинки была добыта черным цветом.

В итоге, Гюнай, являвшаяся третьей по рейтингу, заняла первое место и прибавила 11 пунктов в рейтинге. Так что можно ожидать, что в официальной табели о рангах, по традиции выходящей в начале каждого месяца, она войдет в Топ-20. В классификации на 1 июля Мамедзаде шла 26-й. Победительница набрала 6,5 очков и на полбалла опередила Стефанову и Кашлинскую.

Успех лидера наших женских шахмат не может не радовать в ввиду приближения Олимпиады. Наша сборная имеет седьмой рейтинг среди участниц. Впрочем, средний показатель ELO никогда не являлся определяющим для азербайджанского коллектива на командных соревнованиях, учитывая последние результаты на чемпионатах Европы, где сборная выигрывала бронзу в 2019 и в 2021-м. Поэтому можно предположить, что олимпийский состав, в который также вошли Гюльнар Мамедова, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева и Ульвия Фаталлиева, будет претендовать на высокие места в Ченнае.