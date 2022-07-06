https://news.day.az/sport/1476752.html Впечатляющие кадры фотосессии Загитовой с потоком воды, на которые невозможно наглядеться - ВИДЕО
Впечатляющие кадры фотосессии Загитовой с потоком воды, на которые невозможно наглядеться - ВИДЕО
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала две видеозаписи подписчикам своего Telegram-канала.
Как передает Day.Az со ссылкой на sport.ru, Загитова приняла участие в фотосессии. На первом кадре она сидит в чёрном платье и зелёной накидке возле двери. На втором кадре фигуристка предстала в цветном платье, её фотографируют на фоне потока воды.
Напомним, Алина Загитова не участвует в соревнованиях с декабря 2019-го года.
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