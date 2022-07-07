https://news.day.az/sport/1476766.html Мать помогла дойти до финиша бегуну, получившему тепловой удар - ВИДЕО
Мать помогла дойти до финиша бегуну, получившему тепловой удар - ВИДЕО
В Якутии на соревнованиях по бегу спортсмену стало плохо из-за сильной жары, у него случился тепловой удар. Бегун был претендентом на "золото", но из-за плохого самочувствия сбавил темп.
Тогда мать подхватила его под руки и довела до финиша. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Жара на улице в этот день была около +35 градусов.
Правда из-за такой помощи спортсмен все равно был дисквалифицирован.
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