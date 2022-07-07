Мать помогла дойти до финиша бегуну, получившему тепловой удар

В Якутии на соревнованиях по бегу спортсмену стало плохо из-за сильной жары, у него случился тепловой удар. Бегун был претендентом на "золото", но из-за плохого самочувствия сбавил темп.

Тогда мать подхватила его под руки и довела до финиша. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Жара на улице в этот день была около +35 градусов.

Правда из-за такой помощи спортсмен все равно был дисквалифицирован.