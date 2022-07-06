Оценены шансы «Карабаха» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов (R)

Чемпион Азербайджана по футболу клуб "Карабах" готовится к старту в самом престижном турнире Европы - Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне "Карабах" неплохо выступил на континентальном уровне, хотя и не в главном турнире Европы, а в недавно созданной Лиге конференций, где команда вынуждена была стартовать по итогам предыдущего розыгрыша национального первенства.

Как сообщает портал Betonmobile.kz, "Карабах" добрался в Лиге конференций до первой стадии плей-офф, где по итогам двух матчей уступил мощному французскому "Марселю", однако до этого команда из Азербайджана провела 12 поединков в рамках данного соревнования, и записала себе в актив ряд памятных побед. Например, над шотландским "Абердином" в обоих матчах противостояния (1:0 дома и 3:1 в гостях), над казахстанским "Кайратом" (2:1 в обоих матчах) и кипрским клубом "Омония" (4:1 в гостях).

В новом сезоне уже в статусе лучшей команды своего чемпионата "Карабах" снова возвращается в Лигу чемпионов, и жребий уже подарил ему первого соперника по квалификации в самом престижном турнире Старого света. Им станет польский клуб "Лех", первый выездной матч против которого запланирован уже на 5-е июля.

Что же ждать болельщикам "Карабаха" от этой дуэли? Как свидетельствуют котировки ведущих беттинг-компаний, шансы на проход в следующий раунд у чемпиона Азербайджана весьма неплохие. Такого мнения придерживаются и эксперты известного букмекера 1xBet, который уже представил "роспись" на поединки первого квалификационного раунда ЛЧ сезона 2022/23. Если установить приложение БК 1xBet на iOS, можно лично убедиться в том, что перед стартом дуэли "Карабаха" и "Леха" вероятность выхода в следующий этап видится аналитикам примерно одинаковой. У польского клуба она составляет чуть более 55% шансов, а у азербайджанского - порядка 45%.

Эти данные вполне могут поменяться уже после первой встречи, которая состоится в Польше, и не исключено, что в пользу "Карабаха". Тем более если учесть тот факт, что исторически в Лиге чемпионов команда играет на чужих полях не намного хуже, чем дома.

Статистика говорит о том, что на выезде в рамках главного турнира Европы "Карабах" одержал столько же побед, как и в родных стенах - по 5. И только показатели по количеству поражений дома у "Скакунов" лучше, чем в гостях - 2 против 5-ти.

Отметим также, что и "Карабах", и "Лех" будут в равных условиях, если говорить об игровой практике в новом сезоне. К моменту старта первого матча между этими коллективами ни в Азербайджане, ни в Польше еще не начнется национальный чемпионат.