Аэропорт Ливерпуля пошутил об уходе Роналду из "Манчестер Юнайтед"

Пресс-служба аэропорта в городе Ливерпуль пошутила по поводу вероятного ухода звездного нападающего Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что Роналду интересен вариант с лондонским "Челси". Жорже Мендеш, агент португальца, уже провел встречу с совладельцем "синих" Тоддом Боэли, который в данный момент выполняет роль спортивного директора клуба. Также в СМИ появлялась информация о том, что контракт 37-летнему футболисту готовы предложить "Рома", "Барселона", "Наполи" и "Спортинг". Говорилось также о "Баварии", однако в самом мюнхенском клубе это опровергли.

"Не терпится покинуть Манчестер, но хочется избежать очередей? Мы с радостью приглашаем Криштиану на рейсы в Мюнхен, Лиссабон, Париж или Рим", - говорится в сообщении аэропорта в социальных сетях.

Роналду в сезоне-2021/22 провел в составе МЮ 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в нынешней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию. При этом "Манчестер Юнайтед" намерен сохранить игрока и не готов отпустить его в это летнее трансферное окно.