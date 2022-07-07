Азербайджанская велосипедистка впервые вошла в мировой рейтинг

Член женской сборной Азербайджана по трековому велоспорту до 23 лет Аян Ханкишиева приняла участие в международном турнире в Италии. В гонке, где состязаются сильнейшие велосипедисты мира, наша соотечественница добилась успеха.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Азербайджана, Аян Ханкишиева стала первой азербайджанской спортсменкой, занявшей место в рейтинге Международного союза велосипедистов (UCI) по трековому велоспорту. Двадцатидвухлетняя велосипедистка набрала 35 очков в гонке и заняла 297-ю строчку в мировом рейтинге UCI. Азербайджан с тем же показателем расположился на 45-й строчке мирового рейтинга.

Отметим, что азербайджанская велосипедистка стала 10-й в групповой гонке по трековому велоспорту, 11-й в групповой гонке по выездке и 5-й в групповой гонке по скрэтчу.