https://news.day.az/sport/1477132.html Азербайджанский пловец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы
Азербайджанский пловец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы
Азербайджанский пловец Рамиль Велизаде завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы среди молодежи, проходящем в румынской столице Бухаресте.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации плавания Азербайджана, наш спортсмен занял третье место в финале соревнований по плаванию на дистанции 200 метров баттерфляем.
Отметим, что Азербайджан на этих соревнованиях представляют 3 пловца. Наряду с Р.Велизаде борьбу ведут также Рашад Алгулиев и Абдуррахман Рустамов.
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