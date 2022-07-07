Азербайджанский пловец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы

Азербайджанский пловец Рамиль Велизаде завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы среди молодежи, проходящем в румынской столице Бухаресте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации плавания Азербайджана, наш спортсмен занял третье место в финале соревнований по плаванию на дистанции 200 метров баттерфляем.

Отметим, что Азербайджан на этих соревнованиях представляют 3 пловца. Наряду с Р.Велизаде борьбу ведут также Рашад Алгулиев и Абдуррахман Рустамов.