Азербайджанская батутистка Сельджан Махсудова удостоена кубка Международной федерации гимнастики

В швейцарском городе Ароза прошли соревнования Кубка мира по батутной гимнастике и 51-й международный турнир Nissen Cup.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана, член нашей сборной Магсуд Махсудов, обойдя по результатам всех своих соперников, завоевал золотую медаль международного турнира.

Другой участник азербайджанской сборной, батутистка Сельджан Махсудова по итогам финального выступления на соревнованиях Кубка мира, проходивших в этом же городе, заняла пятое место. По сумме баллов, набранных на трех из четырех соревнований Кубка мира, в которых она участвовала, наша спортсменка была удостоена кубка Международной федерации гимнастики.