Азербайджанские борцы выиграли ЕВРО

В Катерини (Греция) стартовало юношеское первенство Европы (U-17) по пляжной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Азербайджан представляют Гусейн Севдимов (50 кг), Зия Гоюшев (60 кг), Вусал Алиев (70 кг) и Анар Джафарли (80 кг).

Все четверо одержали победы во всех схватках и стали чемпионами.

В командном зачете Азербайджан набрал 100 очков и стал первым. В топ-3 вошли также Греция и Молдова, соответственно.

