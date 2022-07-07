https://news.day.az/sport/1477257.html Азербайджанские борцы выиграли ЕВРО
В командном зачете Азербайджан набрал 100 очков и стал первым. В топ-3 вошли также Греция и Молдова, соответственно.
Азербайджанские борцы выиграли ЕВРО
В Катерини (Греция) стартовало юношеское первенство Европы (U-17) по пляжной борьбе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Азербайджан представляют Гусейн Севдимов (50 кг), Зия Гоюшев (60 кг), Вусал Алиев (70 кг) и Анар Джафарли (80 кг).
Все четверо одержали победы во всех схватках и стали чемпионами.
В командном зачете Азербайджан набрал 100 очков и стал первым. В топ-3 вошли также Греция и Молдова, соответственно.
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