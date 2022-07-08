Тадей Погачар выиграл 6-й этап "Тур де Франс"

Звездой шестого этапа "Тур де Франс" стал словенский гонщик Тадей Погачар. Победитель "Большой петли" двух прошлых лет финишировал первым на самом длинном участке шоссейной супермногодневки из бельгийского города Бенш во французский Лонгви общей протяжённостью почти в 220 километров, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Жёлтая майка на забеге "Тур де Франс" в этом году досталась 23-летнему словенцу впервые. Вторым пришёл австралиец Майкл Мэттьюс. Тройку лидеров замкнул француз Давид Годю.

После шести этапов словенец возглавляет общий зачёт. На 4 секунды от него отстаёт американский спортсмен Нильсон Паулесс. Россиянин Александр Власов, выступающий в нейтральном статусе без флага, поднялся на седьмое место в генеральной классификации.

Седьмой этап престижной велогонки пройдёт во французском горном массиве Вогезы. Длина дистанции составит чуть больше 176 километров.