Определились финалистки Уимблдона

Теннисистка из Туниса Онс Жабер стала первой финалисткой Уимблдона. В трёх сетах вторая ракетка мира обыграла спортсменку из Германии Татьяну Марию со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Немка занимает 103-е место в мировом рейтинге, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

За титул Жабер сыграет с победительницей второго полуфинального матча на лондонской траве - 23-летней представительницей Казахстана Еленой Рабыкиной, одержавшей победу над румынкой Симоной Халеп. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3.

Москвичка, выступающая за Казахстан, занимает 23-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Рыбакина и Жабер вышли в финал турнира Большого шлема впервые в карьере.

В этом году на Уимблдоне не разыгрываются рейтинговые очки, поскольку организаторы отстранили от участия в турнире спортсменов из России и Беларуси.