Агенты предлагали Альваро Морату "Баварии"

Агенты предлагали испанского нападающего мадридского "Атлетико" Альваро Морату мюнхенской "Баварии", сообщает Bayern & Germany, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, они хотели, чтобы испанец заменил в команде польского нападающего Роберта Левандовски. Но мюнхенцы сразу же отклонили это предложение, не посчитав замену достойной.

За два последних сезона, проведенных в "Ювентусе", Мората принял участие в 67 матчах, забил 20 мячей и стал обладателем Кубка Италии. Контракт форварда с "Атлетико" Мадрид истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что новое соглашение 29-летнего футболиста с испанским клубом будет рассчитано до 2024 года. А следующий сезон Альваро проведет на правах аренды в туринским "Ювентусе", за который он выступал с сентября 2020 по июнь 2022 года (также в аренде).