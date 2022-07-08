В США состоялась торжественная церемония открытия XI Всемирных игр

В американском городе Бирмингем состоялась торжественная церемония открытия XI Всемирных игр.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Национальной федерации карате Азербайджана, представители 103 стран, принимающих участие в мультиспортивных играх по 36 видам спорта, вышли на арену Protective Stadium с официальным парадом. Азербайджан на церемонии открытия представляли члены национальной команды по карате и официальные лица федерации. Флаг Азербайджана несла серебряный призер Олимпиады в Токио, многократная чемпионка мира и Европы Ирина Зарецкая.

Затем на арену были вынесены флаги Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA), США и Международного Олимпийского комитета (МОК).

Мэр Бирмингема (штат Алабама) Рандалл Вудфин и президент IWGA Хосе Перурена в своих выступлениях поприветствовали участников и пожелали им успехов. Известные спортсмены, тренеры, судьи и официальные представители федерации принесли клятву, что останутся привержены правилам фейр-плей и спортивным принципам на соревнованиях в рамках Всемирных играх.

Массовые художественные композиции и танцы, отражающие историю и развитие Бирмингема, одного из центров тяжелой промышленности США, а также выступления известных певцов и коллективов страны и штата Алабама, были встречены аплодисментами. Торжественная церемония открытия завершилась демонстрацией в небе спецэффектов с логотипами МОК и Всемирных игр, а также графическим изображением различных дисциплин, которые охватывает мультиспортивное мероприятие, и фейерверком.