"Ювентус" объявил о контракте с Ди Марией
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Туринский "Ювентус" заключил соглашение с полузащитником Анхелем Ди Марией, сообщается на сайте футбольного клуба, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Детали контракта с 34-летним аргентинцем не раскрываются.

Ди Мария по окончании прошлого сезона покинул "ПСЖ" в статусе свободного агента.

На счету форварда 31 матч в минувшем сезоне во всех турнирах за "ПСЖ", 5 мячей и 9 голевых передач.