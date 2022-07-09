https://news.day.az/sport/1477568.html "Ювентус" объявил о контракте с Ди Марией
"Ювентус" объявил о контракте с Ди Марией
Туринский "Ювентус" заключил соглашение с полузащитником Анхелем Ди Марией, сообщается на сайте футбольного клуба, передает Day.Az со ссылкой на Матч.
Детали контракта с 34-летним аргентинцем не раскрываются.
Ди Мария по окончании прошлого сезона покинул "ПСЖ" в статусе свободного агента.
На счету форварда 31 матч в минувшем сезоне во всех турнирах за "ПСЖ", 5 мячей и 9 голевых передач.
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