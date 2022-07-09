Команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике лидирует в рейтинге азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинг спортсменов национальных команд по олимпийским видам спорта на июль 2022 года, сообщает Day.Az.

Лидерство в рейтинге сохранила команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Она заняла первое место в рейтинге с 435 баллами, исходя из успешных результатов на прошедших в апреле в Баку и в мае в городе Памплона (Испания) Кубках мира, а в июне в Тель-Авиве (Израиль) - чемпионате Европы. Напомним, что команда заняла первое место в рейтинге прошлого месяца.

Победительница IV Игр исламской солидарности, двукратный серебряный призер летней Универсиады, участница Олимпийских игр в Токио, грация Зохра Агамирова по итогам выступлений на вышеуказанных соревнованиях, поднявшись на одну ступень по сравнению с прошлым месяцем, заняла в рейтинге министерства второе место со 250 баллами.

По результатам участия в этапах Кубка мира в Катаре и Египте в марте, в Азербайджане - с 31 марта по 3 апреля, в Болгарии - в мае, а также в Хорватии - в июне член сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов занял в рейтинге шестую позицию со 165 баллами.

Серебряный и бронзовый призер Чемпионата мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы Арзу Джалилова по результатам участия в апреле в Кубке мира по художественной гимнастике в Баку и чемпионате Европы в Тель-Авиве заняла седьмую строчку рейтинга со 160 баллами.

Член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте, гимнастка Сельджан Махсудова по итогам выступления на Кубках мира в Азербайджане и Швейцарии, а также чемпионате Европы в Италии со 105 баллами заняла 12-ю позицию в рейтинге.

Член сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Иван Тихонов по результатам выступлений на Кубках мира в марте в Катаре и в июне в Хорватии, набрав 90 баллов, занял 19-е место в рейтинге.

Отметим, что рейтинговые баллы начисляются по правилам, установленным министерством молодежи и спорта. Подсчет рейтингового коэффициента в первую очередь предназначен для олимпийских видов спорта (среди взрослых). Международные соревнования по видам в соответствии со своим рейтингом делятся на пять категорий, и баллы начисляются исходя из занятых мест на этих соревнованиях.