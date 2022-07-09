Азербайджанский футболист перешел в швейцарский клуб

Форвард сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов нашел себе новую команду.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 23-летний нападающий покинул английский "Вулверхэмптон" и продолжит карьеру в швейцарском "Грассхопере". Срок соглашение подписан по системе 2+1.

Напомним, что Дадашов в 2020 году уже был в швейцарском клубе, но из-за травмы так и не сыграл за эту команду.