https://news.day.az/sport/1477716.html Азербайджанский футболист перешел в швейцарский клуб
Азербайджанский футболист перешел в швейцарский клуб
Форвард сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов нашел себе новую команду.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 23-летний нападающий покинул английский "Вулверхэмптон" и продолжит карьеру в швейцарском "Грассхопере". Срок соглашение подписан по системе 2+1.
Напомним, что Дадашов в 2020 году уже был в швейцарском клубе, но из-за травмы так и не сыграл за эту команду.
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