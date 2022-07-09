Азербайджанский дзюдоист выиграл турнир "Большого шлема" в Будапеште

Четыре азербайджанских дзюдоиста выступили во второй день турнира "Большого шлема" в Будапеште (Венгрия).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в весе до 73 кг Хидаят Гейдаров нанес поражения Джеку Йонизуке (США), Виктору Мровзински (Польша) и Бехрузи Ходжазода (Таджикистан), выйдя в полуфинал. На этой стадии он выиграл у Магдиэля Эстрады (Куба), а в финальной схватке одолел обладателя полного комплекта олимпийских наград Лашу Шавдатуашвили (Грузия).

А Рустам Оруджев начал с побед над Даниэлем Каргнином (Бразилия) и Антонио Торналом (Доминиканская Республика), но в четвертьфинале проиграл Адаму Стодольски (Польша). Отправившись в утешительный блок, Рустам одолел Фабио Басиле (Италия), а в поединке за бронзу был сильнее Магдиэля Эстрады (Куба).

В категории до 81 кг за сборную дебютировал Саид Моллаи: он выиграл у Атанасиоса Мелонелиса (Греция), Саки Муки (Израиль) и Асада Масабирова (Кыргызстан), пробившись в полуфинал. Здесь он победил Нугзари Таталашвили (ОАЭ), а в схватке за золото встретился с Гильерме Шмидтом (Бразилия), уступив ему по предупреждениям. В итоге - серебро.

А Зелим Цкаев прошел Заура Двалашвили (Грузия), после чего уступил Ведату Албайраку (Турция).

Отметим, что в первый день турнира в активе нашей команды не было завоеванных наград.

