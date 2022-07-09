https://news.day.az/sport/1477754.html Ирина Зарецка вышла в полуфинал Всемирных Игр
Ранее Роман Гейдаров (ката) завершил выступление, не сумев завоевать медаль.
Ирина Зарецка вышла в полуфинал Всемирных Игр
Во второй день Всемирных Игр, которые проходят в Бирмингеме (США), на старт вышла лидер женской сборной по каратэ Ирина Зарецка (68 кг).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в группе Зарецка одержала победы над соперницами из Швейцарии и Украины, но проиграла спортсменке из Франции и вышла в полуфинал.
Позже на старт выйдет Асиман Гурбанлы (+84 кг).
Ранее Роман Гейдаров (ката) завершил выступление, не сумев завоевать медаль.
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