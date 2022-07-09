Ирина Зарецка вышла в полуфинал Всемирных Игр

Во второй день Всемирных Игр, которые проходят в Бирмингеме (США), на старт вышла лидер женской сборной по каратэ Ирина Зарецка (68 кг).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в группе Зарецка одержала победы над соперницами из Швейцарии и Украины, но проиграла спортсменке из Франции и вышла в полуфинал.

Позже на старт выйдет Асиман Гурбанлы (+84 кг).

Ранее Роман Гейдаров (ката) завершил выступление, не сумев завоевать медаль.

