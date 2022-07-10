Семикратный чемпион «Формулы-1» осудил радующихся авариям болельщиков

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон осудил болельщиков, которые радуются авариям во время гонок. Как передает Day.Az, его слова приводит Autosport.

Хэмилтон заявил, что не понимает и не может оправдать такое поведение, несмотря ни на какие обстоятельства. "Пилот после аварии может попасть в больницу. И вы этому радуетесь? То есть, у меня просто в голове не укладывается, что люди могут так себя вести, зная, насколько опасный вид спорта "Формула-1"", - поделился он.