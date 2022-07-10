Левандовски не против поменять «Баварию» на «Челси»

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски может перебраться в лондонский "Челси". Команда Томаса Тухеля по результатам прошлого сезона обеспечила себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он также отмечает, что "Пари Сен-Жермен" предпримет попытку подписать нападающего, если переговоры между "Баварией" и "Барселоной" провалятся. Сам форвард настроен на переход в каталонский или в лондонский клуб.

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть "Баварию" в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская "Бавария" вылетела в четвертьфинале от испанского "Вильярреала" (1:2 по сумме двух матчей).

Контрактное соглашение польского форварда с "Баварией" рассчитано до лета 2023 года.

Сообщалось, что 33-летний Левандовски уже согласовал с "Барселоной" трехлетний контракт, однако финансовая способность клуба может стать преградой для осуществления этого перехода.