Левандовски не против поменять «Баварию» на «Челси»
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски может перебраться в лондонский "Челси". Команда Томаса Тухеля по результатам прошлого сезона обеспечила себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он также отмечает, что "Пари Сен-Жермен" предпримет попытку подписать нападающего, если переговоры между "Баварией" и "Барселоной" провалятся. Сам форвард настроен на переход в каталонский или в лондонский клуб.
30 мая Левандовски объявил о решении покинуть "Баварию" в летнее трансферное окно.
В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская "Бавария" вылетела в четвертьфинале от испанского "Вильярреала" (1:2 по сумме двух матчей).
Контрактное соглашение польского форварда с "Баварией" рассчитано до лета 2023 года.
Сообщалось, что 33-летний Левандовски уже согласовал с "Барселоной" трехлетний контракт, однако финансовая способность клуба может стать преградой для осуществления этого перехода.
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