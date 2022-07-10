Физиев нокаутировал Дос Аньоса в главном бою вечера в Лас-Вегасе

В ночь на 10 июля на арене UFC Apex в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 39. В главном бою вечера сошлись представители легкой весовой категории - 29-летний боец Рафаэль Физиев и бывший чемпион дивизион 37-летний бразилец Рафаэль Дос Аньос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бой завершился победой Физиева нокаутом в пятом раунде. Уже на 17 секунде пятого раунда бразилец получил мощный удар и упал. Физиев бросился добивать поверженного соперника и успел нанести лишь один удар, после чего рефери Марк Смит остановил бой.

Эта победа стала для него 12-й в карьере.

Стоит отметить, что по состоянию на 4 июля, Физиев занимает 10-е место в рейтинге легкого веса UFC, а Дос Аньос располагается на седьмом. Напомним, что в конце октября прошлого года бразилец должен был встретится с российским бойцом Исламом Махачевым. Бой не состоялся из-за травмы Дос Аньоса.