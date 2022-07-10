Боец Физиев после победы над Дос Аньосом вызвал на бой теннисиста Надаля

29-летний боец Рафаэль Физиев после своей победы над бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 39 вызвал на бой испанского теннисиста Рафаэля Надаля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поединок Физиева и Дос Аньоса стал главным событием вечера и завершился досрочно в пятом раунде.

"Мы узнали, кто лучший Рафаэль в UFC! Теперь надо выяснить, кто лучший Рафаэль в спорте - Надаль, иди сюда! Конечно, я устал. Но кто говорил, что он сумеет перевести меня и победить сабмишеном? Кого я хочу вызвать? Рафаэля Надаля, я же сказал. Я могу победить его и в его виде спорта. А вообще, раз я в пятом раунде нокаутировал соперника, дайте мне кого-нибудь из топ-5", - заявил Физиев после боя.