В воскресенье стартовал второй этап международной велогонки "Дорогая Шуша".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, второй этап стартовал от аэропорта Физули и завершится перед гостиницей "Карабах" в городе Шуша.

На данном этапе участники соревнований демонстрируют свое мастерство в групповом заезде на дистанции 71 километр.

Отметим, что на первом этапе спортсмены соревновались в индивидуальной гонке шоссейных велосипедов на дистанции 21 км.

Наивысший результат в этой категории показал капитан элитной сборной Азербайджана Эльчин Асадов, выступающий в турецком клубе "Sakarya BB Pro Team". Другой член нашей сборной Муса Микаилзаде завоевал серебряную медаль, а член румынской команды CSA Steaua Cycling Team Сергей Цветков завоевал бронзовую медаль.

Напомним, что в соревнованиях принимают участие команды Турции, Великобритании, Румынии, Грузии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Нашу страну представляют как элитная, так и молодежная сборные, клубы MSN и Triterra.