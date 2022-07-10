Определился победитель международной велогонки в Шуше

В воскресенье завершился второй этап международной велогонки "Дорогая Шуша".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, победителем второго этапа, который стартовал в аэропорту Физули и завершился перед гостиницей "Карабах" в Шуше, стал член сборной Азербайджана и член континентального клуба Sakarya BB Pro Team Турции Эльчин Асадов.

Второе и третье место заняли спортсмены из Узбекистана и Монголии соответственно.