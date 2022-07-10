https://news.day.az/sport/1477845.html Определился победитель международной велогонки в Шуше - ФОТО
Определился победитель международной велогонки в Шуше - ФОТО
В воскресенье завершился второй этап международной велогонки "Дорогая Шуша".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, победителем второго этапа, который стартовал в аэропорту Физули и завершился перед гостиницей "Карабах" в Шуше, стал член сборной Азербайджана и член континентального клуба Sakarya BB Pro Team Турции Эльчин Асадов.
Второе и третье место заняли спортсмены из Узбекистана и Монголии соответственно.
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