Награждены победители и призеры второго этапа международной велогонки "Дорогая Шуша" - ФОТО
Состоялась церемония награждения победителей и призеров второго этапа международной велогонки "Дорогая Шуша", который стартовал в аэропорту Физули и завершился перед гостиницей "Карабах" в Шуше.
Как передает Day.Az, во втором этапе в групповом заезде на дистанции 71 километр победителем стал член клуба Sakarya BB Pro Team Турции, капитан элитной национальной команды Азербайджана Эльчин Асадов.
Золотую медаль спортсмену вручил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
Президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев вручил Эльчину Асадову кубок, желтую футболку и ключи от трехкомнатной квартиры.
Сборные Узбекистана и Монголии были награждены серебряными и бронзовыми медалями соответственно.
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