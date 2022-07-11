«ПСЖ» выставил на продажу Неймара и еще шестерых игроков

"Пари Сен-Жермен" выставил семерых игроков на трансферы, среди которых есть нападающий Неймар. Как передает Day.Az, об этом сообщает Marca.

Сообщается, что французский клуб также решил продать Жорджиньо Вейналдума, Мауро Икарди, Лейвина Курзава, Юлиана Дракслера, Андера Эрреру, Леандро Паредеса.

Ранее в СМИ сообщалось, что Неймар не чувствует себя комфортно во французской команде и готов сменить клубную прописку. При этом подчеркивалось, что сам клуб также не против ухода бразильца, поскольку они заинтересованы разгрузить зарплатную ведомость.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Неймар принял участие в 22 матчах, в которых сумел 13 раз отличиться и сделать шесть голевых передач. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому "Реалу", который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Неймара оценивается в 75 млн евро.

Ранее сообщалось, что контракт Неймара и "ПСЖ" был автоматически продлен до 2027 года.