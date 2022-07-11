Португальский журналист назвал «Барселону» и «Атлетико» последним шансом для Роналду

Португальский журналист Нуно Луж в эфире радио Marca поделился мыслями о будущем нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, передает Day.Az

"Криштиану действительно не очень доволен положением дел в Манчестере, и он хочет уйти, но при этом необходимо найти лучшее решение. Возможные варианты? "Барселона" может стать последним шансом. Надо смотреть на клубы, с которыми Мендеш имеет больше всего контактов, и тут мы не должны забывать про "Атлетико", - сказал Луж.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) "МЮ" финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Этот факт влияет на желание португальца остаться в английской команде. "ПСЖ", в свою очередь, будет участвовать в турнире как победитель чемпионата Франции.

Роналду вернулся в "МЮ" в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" сохраняет интерес к Криштиану Роналду.