Погба вернулся в «Ювентус»

Туринский "Ювентус" объявил о возвращении в клуб французского полузащитника Поля Погба. Сообщение доступно на сайте команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

29-летний хавбек сборной Франции перешел в стан туринцев из "Манчестер Юнайтед". Погба заключил контракт с "Ювентусом" на правах свободного агента. Трансферная стоимость француза, по оценке портала Transfermarkt, на момент сделки составляла 48 миллионов евро.

Погба выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Он перешел в клуб из "Ювентуса" за 105 миллионов евро. В составе МЮ он выиграл Кубок Английской лиги, а также становился победителем Лиги Европы.

Вместе с "Ювентусом" он четырежды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии и трижды - Суперкубок страны. В составе сборной Франции Погба выигрывал чемпионат мира, серебро чемпионата Европы, а также Лигу наций УЕФА.