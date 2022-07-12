Дани Алвес раскритиковал руководство "Барселоны"

Дани Алвес обрушился с критикой на руководство "Барселоны" в интервью Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru

Бразилец, покинувший клуб в связи с истечением контракта в июне, не стал стесняться в словах. "Я не ушел грустным", - сказал Алвес о своем втором выступлении на "Камп Ноу".

"Я ушел счастливым, что вернулся в "Барселону". Я мечтал пять лет, желая прожить этот второй момент. Единственное, что мне не понравилось, это то, как был оформлен мой уход.

С тех пор как я приехал, я очень четко дал понять, что больше не 20-летний парень, что я хочу, чтобы все делалось прямо, без утайки. Но в последние годы этот клуб грешил. "Барселоне" нет дела до людей, которые вошли в историю клуба. Я бы хотел, чтобы "Барса" поступила по-другому.

Я не говорю о себе, потому что моя ситуация была другим сценарием. Я бесконечно благодарен Хави и президенту за то, что они вернули меня. Я нашел клуб, полный молодых людей с невероятными идеями на поле. Но ему нужно улучшить работу за пределами поля.

Мышление полностью противоположно тому, что мы построили много лет назад. Все, что происходит на поле, является отражением того, что происходит снаружи. Я поддерживаю возвращение "Барселоны" на вершину, но это очень сложно. Футбол более сбалансирован, это коллективная игра", - отметил футболист.

Кстати, в отличие от "Барсы", главный тренер сборной Бразилии Тите намерен сохранить в команде защитника. Главное условие 61-летнего специалиста - 39-летний игрок должен найти себе новый клуб после ухода из "Барселоны".

"Кому-то нужны трофеи? Зовите меня", - подписал Дани Алвес фотографию себя и всех 23 трофеев, которые он выиграл в "Барселоне".

Алвес уже вел переговоры с "Фламенго" и "Флуминенсе", но не смог договориться с ними по зарплате. Впрочем, у футболиста есть предложения от других бразильских клубов, а также из США и Ближнего Востока.

Тите заинтересован в участии Алвеса в ЧМ-2022, поскольку тот обладает огромным опытом, а также лучше всех управляет Неймаром. Защитник - единственный игрок "селесао", к чьему мнению прислушивается форвард. Если Алвес сыграет в Катаре, то станет самым возрастным футболистом сборной Бразилии на чемпионатах мира.