Азербайджанские дзюдоисты примут участие в турнире Гран-при в Хорватии

15 июля в хорватском городе Загреб стартует турнир Гран-при по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Азербайджан на соревнованиях будут представлять 14 дзюдоистов. Среди мужчин Керамет Гусейнов (60 кг), Орхан Сафаров, Яшар Наджафов (66 кг), Рустам Оруджев, Идаят Гейдаров (73 кг), Саид Моллаи, Зелим Цкаев (81 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг), Эльмар Гасымов ( 100 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг). В женском состязании выступят дзюдоистки Лейла Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), Айтадж Гардашханлы (63 кг), Судаба Агаева (70 кг).

В престижных соревнованиях, которые продлятся до 17 июля, примут участие более 570 спортсменов из 71 страны.