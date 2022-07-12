Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az, клуб из Агдама принимал польскую команду "Лех" в рамках ответного матча первого квалификационного раунда турнира.

В матче, который состоялся на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, "Карабах" выиграл со счетом 5:1.

Дубль на счету Кади Борхеса. В составе агдамской команды также отличились Филип Озобич, Кевин Медина и Аббас Гусейнов. Кристоффер Вельде забил единственный гол в составе соперника.

В первом матче в Познани "Карабах" проиграл с минимальным счетом - 0:1.

Таким образом, по итогам двух игр агдамский клуб вышел в следующую стадию.

Отметим, что во втором квалификационном раунде "Карабах" сыграет со швейцарским клубом "Цюрих".