Как разоблачили индийскую фальшивую лигу крикета

В Индии задержали аферистов, которые организовали фальшивый чемпионат по крикету и обманули десятки российских игроков на ставках. В общей сложности они смогли выманить четыре с половиной тысячи долларов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Все это, конечно, больше напоминало развлечения деревенских мальчишек - пустырь вместо игрового поля, два фонаря, выдуманные правила, трансляция с одной камеры. Но многие поверили, что это реальные соревнования, аферисты даже успели дойти до стадии плей-офф.

Молодые люди с мускулистыми руками, больше привыкшими к лопате, растерянный судья и пожухлый газон. Этой постановке явно не хватало талантливого режиссера, но она сработала и достигла цели. На поддельный чемпионат по крикету делали ставки до тех пор, пока не выяснилось, что матч ненастоящий.

"Мы отправили группу захвата, когда узнали про незаконный тотализатор. И обнаружили, что две команды ведут трансляцию на ютубе. Игроки сказали, что получают по 400 рупий за игру", - рассказал представитель полиции штата Гуджарат Багира Ратход.

400 рупий - это около пяти долларов. Полиция, как в настоящем индийском кино, нагрянула в самый разгар игры, взяли всех и с поличным.

В том числе и граждан из штата Гуджарат, изображавших игроков. Состязание снимали одним планом, тщательно избегая лишних деталей, а транслировали в Россию! И очевидно, что мошенники выбрали нашу страну не случайно.

Весь расчет был на то, что российские зрители в массе своей не представляют, как выглядит индийский крикет. Что это не соревнования на вытоптанном газоне с инвентарем, похожим на поломанную скалку. Это серьезный вид спорта, который занимает место номер один в этой стране.

Факт российских трансляций выявили по IP-адресам. А заодно еще и обнаружили: игру специально корректировали в зависимости от ставок. Чтобы азартные люди в Москве проигрывали вчистую и не просили вернуть деньги.

"Судьи имеют при себе рацию, и они получают инструкции в зависимости от ставки. На этом они и зарабатывают", - уточнил правоохранитель Ратход.

Рекламу ненастоящего чемпионата распространяли в Telegram-каналах. Там же давали ссылки на трансляции в социальных сетях и на сайт, где принимались ставки. Ну а наивных людей нашлось достаточно, даже при том, что в нашей стране есть любители настоящего крикета.

"Ну, понятное дело, здесь рассчитано только на тех, кто вообще не понимает и кому только интересно делать ставки, ставки, ставки", - отметил президент холдинга "Крикет" Александр Сорокин.

Индийцы подозревают, что организаторы фейковых трансляций также находятся в России, называют даже некое имя Асиф Мохаммед. Так якобы зовут босса поддельных состязаний.

В свою очередь российские букмекеры припоминают, что десять лет назад в нашей стране уже была попытка организовать поддельные ставки.

"К сожалению, это не первая такая ситуация. Мне вот лично известен случай, где нерадивые начинающие спортивные деятели прям буквально на кухне организовали матч товарищеский. Я не помню каких команд, кого-то из бывшего СНГ, разумеется, из низших лиг, но у них, к счастью, ничего не получилось", - отметил трейдер букмекерской компании Евгений Медведь.

С развитием социальных сетей мошенничество на тотализаторе приобрело характер эпидемии, которая причудливым образом связала две страны: Индию, в которой есть крикет, и Россию, в которой он только что стал широко известен.