Олимпийский чемпион рассказал, что в детстве попал в рабство в Лондоне

Четырехкратный олимпийский чемпион в беге на средние и длинные дистанции Мо Фара рассказал, что в 9-летнем возрасте его по поддельным документам привезли в Великобританию торговцы людьми. Там женщина, с которой мальчик прилетел из Африки, заставила его за еду выполнять работу по дому и присматривать за детьми, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Правда в том, что я не тот, кем вы меня считаете", - признался 39-летний Мо Фара в документальном фильме BBC.

По словам самого титулованного британского легкоатлета, его настоящее имя - Хуссейн Абди Кахин, и он родился на севере Сомали, в непризнанном государстве Сомалилэнд. Когда мальчику было четыре года, его отец погиб в гражданской войне, а его самого забрали от матери.

В 1992 году незнакомая женщина перевезла ребенка в Джибути, а оттуда - в Западный Лондон, пообещав, что тот будет жить у родственников. Он прошел британский паспортный контроль с документами на имя Мохамеда Фара.

"У меня были все контакты моего родственника, но как только мы приехали к ней домой, дама забрала их у меня, порвала на кусочки и выбросила в урну. Тогда я понял, что у меня проблемы", - рассказал спортсмен.

Следующие три года мальчик фактически был домашним рабом. Ему пригрозили, что он никогда не увидит своих близких, если расскажет кому-то правду. "Часто я закрывался в ванной и плакал", - признался олимпийский чемпион.

Почти не говоря по-английски, он пошел в школу только в 12 лет, где учитель физкультуры Алан Уоткинсон увидел в нем талант. "Единственное, что я мог делать, чтобы вырваться из этой ситуации - выйти наружу и бежать", - рассказывает Мо Фара.

Затем через социальную службу педагог помог ему переехать в другую сомалийскую семью, а в 2000-м году и получить британское гражданство.

На съемках фильма BBC Мо Фара со своим сыном вернулся в Сомали и впервые встретился с матерью.