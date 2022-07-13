Азербайджан завоевал первую медаль на 11-х Всемирных играх в США

Азербайджан завоевал первую медаль на 11-х Всемирных играх, проходящих в американском городе Бирмингем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на квалификационном этапе соревнований по аэробике в категории dance наша сборная заняла 4-е место с показателем 16,950 балла и вышла в финал.

На решающем этапе команда в составе Хадиджи Гулиевой, Медины Мустафаевой, Владимира Долматова, Хошгедем Гулиевой, Имрана Имранова, Рауфа Гаджиева, Санана Махмудлу, Нигяр Мирджалали, Назрин Мустафаевой и Аухана Ахмедли заняла третье место с результатом 17,250 балла и завоевала бронзовую медаль.

Золотой медали удостоилась венгерская команда, серебряная - у румынского коллектива.