https://news.day.az/sport/1478465.html Стали известны даты матчей между "Карабахом" и "Цюрихом"
Стали известны даты матчей между "Карабахом" и "Цюрихом"
Стали известны даты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и швейцарским "Цюрихом", передает Day.Az со ссылкой на rts.ch.
Первая встреча пройдет в Баку 19 июля и начнется в 20:00.
Ответная игра состоится 27 июля на стадионе "Летцигрунд". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по бакинскому времени.
Отметим, что на первом этапе классификации агдамский клуб выбил из борьбы польский "Лех".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре