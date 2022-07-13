Стали известны даты матчей между "Карабахом" и "Цюрихом"

Стали известны даты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и швейцарским "Цюрихом", передает Day.Az со ссылкой на rts.ch.

Первая встреча пройдет в Баку 19 июля и начнется в 20:00.

Ответная игра состоится 27 июля на стадионе "Летцигрунд". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по бакинскому времени.

Отметим, что на первом этапе классификации агдамский клуб выбил из борьбы польский "Лех".