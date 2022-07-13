Азербайджанская команда по аэробной гимнастике завоевала "бронзу" на Всемирных играх в США

Азербайджанские гимнасты принимают участие в XI Всемирных играх, стартовавших 7 июля в американском городе Бирмингем (штата Алабама), сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.

В соревнованиях по 36 видам спорта принимают участие представители 103 стран.

На мультиспортивных соревнованиях Азербайджан представлен в двух гимнастических дисциплинах - художественной и аэробной гимнастике.

Так, присоединившаяся к борьбе 12 июля команда Азербайджана по аэробной гимнастике, в состав которой входят Айхан Ахмедли, Рауф Гаджиев, Нигяр Мир Джалалли, Назрин Мустафаева, Медина Мустафаева, Сянан Махмудлу, Хадиджа Гулиева и Владимир Долматов, завоевала бронзовую медаль на соревнованиях в программе аэродэнс.

Отметим, что данная награда является первой медалью, завоеванной командой Азербайджана на XI Всемирных играх.

На соревнованиях по художественной гимнастике Азербайджан представляет победительница IV Игр исламской солидарности, двукратный серебряный призер летней Универсиады, участница Олимпийских игр в Токио Зохра Агамирова. Гимнастка в финале упражнений с обручем заняла пятое место. Сегодня ей предстоит выступление в финалах упражнений с лентой и булавами.

Также свои силы проверит групповая команда по аэробике, в состав которой вошли Владимир Долматов, Медина Мустафаева, Хадиджа Гулиева, Имран Имранов и Хошгядам Гулиева.