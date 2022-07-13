В этом году с 1 по 11 октября в Нахчыване пройдет Всемирная шахматная олимпиада.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Федерации шахмат Нахчыванской Автономной Республики.

Каждая федерация-член ФИДЕ имеет право направить команду на олимпиаду, которая будет совместно организована Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), Азербайджанской шахматной федерацией и Шахматной федерацией Нахчыванской Автономной Республики. Каждая команда будет состоять из 4 игроков и максимум 2 запасных.

Соревнование пройдет по швейцарской системе в 9 туров. В настоящее время последовательно продолжается регистрационная и организационная работа этого престижного конкурса. Федерации-члены ФИДЕ уже зарегистрированы на официальном сайте соревнования.

Информация о проведении ФИДЕ Всемирной шахматной олимпиады U-16 в Нахчыване размещена на сайте Международной шахматной федерации (https://www.fide.com/news/1858), официальных аккаунтах в Facebook и Twitter.