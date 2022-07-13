В Шуше будет организован международный скаутский лагерь

С 8 по 14 августа в городе Шуша Ассоциация скаутов Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта проведет международный скаутский лагерь Wonderland Shusha, Azerbaijan для скаутов старшей возрастной группы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства молодежи и спорта, азербайджанские скауты наконец-то установят первые палатки в городе Шуша, в тоске о котором мы находились долгие годы. Этот лагерь будет полностью отличаться от других.

Основная цель международного лагеря - стать свидетелями шушинского торжества нашей славной Победы, организовать тренинги для юных скаутов с целью приобретения ими специальных навыков, а также реализовать социальные проекты с участием местных и зарубежных скаутов в рамках "Года города Шуша".

Для участия в лагере необходимо до 25 июля полностью утвердить регистрационную форму.

Заявку на участие в лагере могут подать только члены Ассоциации скаутов Азербайджана. Ссылка для регистрации: https://bit.ly/3yX8ek3

За дополнительной информацией и по вопросам сотрудничества можно обратиться по электронному адресу susadusergesi@scout.az.