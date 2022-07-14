Английский нападающий Стерлинг перешел из «Манчестер Сити» в «Челси»

Нападающий Рахим Стерлинг перешел из "Манчестер Сити" в "Челси".

Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соглашение с английским форвардом рассчитано до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Стерлинг принял участие в 47 мачтах во всех турнирах за "Сити", в которых ему удалось забить 17 мячей и сделать девять результативных передач. Он выступай за "Манчестер" с 2015 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Стерлинга оценивается в € 70 млн.