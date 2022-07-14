Клуб из Саудовской Аравии предложил Роналду €250 млн за два сезона

Клуб из Саудовской Аравии выразил готовность потратить на трансфер португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду €300 млн, сообщает AS со ссылкой на TVI и CNN Portuguesa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, €30 млн в этой истории должен получить английский клуб за трансфер, €20 млн уйдут посредникам, а €250 получит сам футболист за два сезона в команде. При этом название клуба не раскрывается.

При этом AS отмечает, что португалец вряд ли согласится на это предложение, поскольку рассчитывает продолжить карьеру в Европе.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) "МЮ" финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Этот факт влияет на желание португальца остаться в английской команде.

Роналду вернулся в "МЮ" в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.