«ПСЖ» намерен продлить контракт с Месси

"Пари Сен-Жермен" намерен продлить контракт с форвардом Лионелем Месси до 2024 года. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, аргентинец примет решение после окончания чемпионата мира 2022 года. Руководство французского клуба верит, что Месси сможет показать хорошую игру после первого года в команде. Также сообщается, что "ПСЖ" заключил 10 новых спонсорских контрактов после перехода Месси в клуб, что означает экономическую и имиджевую выгоду для "ПСЖ".

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому "Реалу", который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.

Месси принял участие в 34 матчах в составе "ПСЖ", в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать 14 результативных передач.