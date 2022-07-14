Потенциальные соперники Карабаха по 3-му раунду квалификации ЛЧ

Определились потенциальные соперники азербайджанского "Карабаха" по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , в случае победы над швейцарском "Цюрихом" во 2-м раунде команда Гурбана Гурбанова, выступающая по Пути чемпионов ЛЧ, будет в числе сеяных в следующем.

В числе потенциальных соперников "Карабаха" могут оказаться победители следующих пар: "Лудогорец" (Болгария) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Марибор" (Словения) - "Шериф" (Молдова), "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Буде-Глимт" (Норвегия), "Ференцварош" (Венгрия) - "Слован" (Словакия), "Пюник" (Армения) - "Дюделанж" (Люксембург), а также "Аполлон" (Кипр).

При этом, напомним, что армянский коллектив не сможет сыграть с "Карабахом", так как УЕФА разводит команды из Азербайджана и Армении.

Жеребьевка 3-го квалификационного раунда состоится 18 июля.