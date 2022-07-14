Нападающий Дембеле продлил контракт с «Барселоной»

Французский нападающий Усман Дембеле продлил контракт с "Барселоной". Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый контракт между Дембеле и сине-гранатовыми действует до 2024 года.

В минувшем сезоне испанской Ла Лиги Дембеле принял участие в 21 матче, в которых ему удалось забить один мяч и сделать 13 результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Дембеле составляет € 30 млн.

В прошедшем сезоне "Барселона" заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 73 очка в 38 матчах. Чемпионом Ла Лиги стал мадридский "Реал", которому удалось набрать 86 баллов.