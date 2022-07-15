Моуринью недоволен трансферами «Ромы»

ФК "Рома" работает над подписанием форварда Пауло Дибалы в качестве свободного агента, передает Day.Az со ссылкой на Sports.Ru.

По сведениям Сorriere dello Sport, главный тренер Жозе Моуринью разочарован работой клуба на трансферном рынке и не скрывает этого. С помощью соглашения с аргентинцем, покинувшим "Ювентус", руководство хочет успокоить португальца.

Несмотря на информацию о 4-летнем контракте на 6 млн евро в год, "Рома" пока официально не связывалась с представителями игрока. Запросы Дибалы по зарплате на данный момент оцениваются как неподъемные для столичного клуба: игроку придется пойти на многомиллионные уступки.

Также могут возникнуть проблемы с большими комиссионными, поскольку владельцы запрещают тратить на выплаты агентам свыше 10% от зарплаты футболиста. Моуринью надеется, что ради Дибалы будет сделано исключение.