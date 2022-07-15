https://news.day.az/sport/1479109.html Прошла жеребьевка премьер-лиги Азербайджана по футболу
Прошла жеребьевка премьер-лиги Азербайджана по футболу
Сегодня в ПФЛ прошла жеребьевку нового сезона премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, церемония прошла в штаб-квартире АФФА.
Перед жеребьевкой глава ПФЛ Рамин Мусаев высказал свое мнение о новом сезоне. "Поздравляю команды с новым сезоном, особенно "Кяпаз" и "Туран-Товуз". "Карабах" порадовал на старте евросезона. Приятно было, что после матча с "Лехом" зрители не спешили домой. В новом сезоне будет 10 клубов, 5 замен и 7 легионеров. Просьба клубам принести качественных иностранных футболистов, чтобы они не сидели на замене", - заявил Мусаев.
В первом туре чемпион страны "Карабах" сыграет с "Сабаилом".
Другие пары стартового тура:
"Сабах" - "Сумгайыт"
"Кяпаз" - "Зире"
"Шамахы" - "Нефтчи"
"Туран-Товуз" - "Габала"
Напомним, что новый сезон стартует 5 августа.
Другие пары стартового тура:
"Сабах" - "Сумгайыт"
"Кяпаз" - "Зире"
"Шамахы" - "Нефтчи"
"Туран-Товуз" - "Габала"
Напомним, что новый сезон стартует 5 августа.
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